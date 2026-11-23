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Nel corso del suo ultimo video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter soprattutto in ottica rinnovi.

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"L'Inter è la società che oggi è avanti agli altri, tra le poche a poter programmare. Sta blindando Carlos Augusto, ci sono gli accordi: vuole togliere la clausola o andare avanti un paio d'anni con Thuram che scade nel 2028, va sicuramente seguita.

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Su Calhanoglu le proposte fatte sono proposte che non toccano la base fissa che il giocatore chiede. La base fissa è inferiore ai 6 milioni, ci può arrivare con tanti bonus: ma devi avere una soluzione alternativa per decidere di rinunciare a lui".