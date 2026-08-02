Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione su Sebastiano Esposito, dopo il botta e risposta tra il Cagliari e l'agente dell'attaccante:

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"Cosa sta succedendo a Sebastiano Esposito? Quasi nel 2027 dovremmo evitare questi balletti che non ci aiutano, tutto questo modo di spiegare e mettere in piazza non ci aiuta, rapporti che diventano violenti non ci aiutano, non abbiamo bisogno di questo. Sebastiano Esposito aveva fatto una richiesta di ingaggio, legittima, di 1,7-1,8 mln a stagione, gliene hanno proposti 1,2, la situazione si è inasprita.

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Giulini ha ritenuto opportuno non fare il vertice nel suo ufficio, evidentemente non aveva voglia di fare gli onori di casa, la situazione si era già deteriorata. Ci può stare. La verità vera è che il mercato di Esposito si deve ancora sviluppare e che il Cagliari chiede 20 mln cash, che possono magari diventare 18 ma questo è lo stato dell'arte"