Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter si è rivista questo pomeriggio ad Appiano Gentile. In attesa dei rientri degli altri nazionali, previsti tra domani e giovedì, per Cristian Chivu è già arrivata una buona notizia. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, infatti, Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono entrambi in gruppo alla ripresa dei lavori. L'attaccante francese ha smaltito l'affaticamento che aveva accusato dopo la partita con il Como e che gli aveva fatto saltare gli impegni con la nazionale.

Il capitano nerazzurro, invece, è ormai a disposizione dell'allenatore nerazzurro dopo il lungo infortunio ai flessori della coscia sinistra. Lo aveva anticipato anche Zanetti nella giornata di ieri. Da questo momento proseguirà quindi il suo reinserimento anche dal punto di vista atletico. Poi toccherà a Cristian Chivu capire come impiegarlo già dalla gara di Bergamo contro l'Atalanta.