Pedullà: “Ndicka? Bravo Marotta, ecco la verità. E per Jones l’Inter deve…”

Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione su due nomi accostati all'Inter, Ndicka e Jones

Matteo Pifferi Redattore 23 giugno - 11:32

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione su due nomi accostati all'Inter, Ndicka e Jones:

"L'Inter non avrebbe mai potuto pensare o immaginare di sostituire De Vrij con un'operazione da 40-45 mln come per Ndicka anche perché vuole chiudere per Solet e questa cosa va ribadita e rimarcata. Oggi Gasperini ci rimarrebbe molto male se perdesse Ndicka, per Gasperini trattenere Svilar e Ndicka sono dei passaggi praticamente obbligati.

Marotta ha fatto bene a puntualizzare perché il mercato dell'Inter è chiaro: chiudere Palestra, Solet e perfezionare qualche situazione in uscita come Luis Henrique prima di prepararsi alla maratona che è già in corso per Jones. Jones è il promesso sposo dell'Inter, è partita a gennaio, ribadita a febbraio, l'Inter dovrà sfondare il muro dei 30 mln, gli inglesi non fanno sconti.

Jones può giocare sul contratto ma al Liverpool del contratto in scadenza frega zero, come lo è stato per Alisson. Ndicka-Inter è una trattativa che non è stata mai pensata, che ci possa essere il gradimento ci sta, è nell'ordine delle cose ma tra gradimento e trattativa devono esserci degli indizi che non ci sono stati"