Gli aggiornamenti di mercato di Alfredo Pedullà sull'Inter: tanti nomi toccati, sia in entrata sia in uscita

Matteo Pifferi Redattore 7 giugno - 21:30

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto sul suo profilo Youtube, Alfredo Pedullà ha riportato aggiornamenti sul mercato dell'Inter, partendo da due situazioni ben indirizzate: "La conferenza di Ausilio mi è sembrata assolutamente esaustiva. Sono stati toccati tutti gli argomenti, sono arrivate conferme se prendo spunto dalle bugie, non dell'Inter, su Solet ma di chi parla di trattativa mai avviata.

Ed è normale pensare che si deve arrivare ancora alla definizione dell'affare ma oggi l'obiettivo più concreto per la difesa dell'Inter è Solet, lo raccontiamo dall'anno scorso. Mi è sembrata interessata l'ammissione su Jones, è un obiettivo che l'Inter segue da fine gennaio, a febbraio ha ripreso a lavorare su Jones avendolo individuato come centrocampista per il salto di qualità. Mi sembrano due situazioni a buon punto ma vanno trovate congiunture favorevoli per arrivare a dama.

"Su Calhanoglu Ausilio è stato chiaro, ha usato l'ironia che sinceramente condivido. Di questa cosa dei Re Magi calcistici, quelli che promettono come le campagne elettorali e che spesso non mantengono, mi fido abbastanza poco. L'Inter dovrà prendere una decisione su Stankovic, magari può venir fuori un trequartista o qualcuno che salti l'uomo alla Nico Paz. Stankovic porta ricchezza, la vicenda Bisseck è aperta così come quella di De Vrij. Domani entreremo nel discorso Palestra, vedremo se l'Inter preparerà un rilancio"