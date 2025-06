Su Inzaghi non c'è solo l'Arabia: secondo Alfredo Pedullà, anche un club inglese ci ha provato per l'attuale tecnico interista

Domani sarà il giorno decisivo per capire il futuro di Simone Inzaghi all'Inter. C'è grande attesa per l'incontro tra l'attuale tecnico nerazzurro e i vertici del club per valutare se ci siano le condizioni per proseguire insieme.

In caso di partenza di Inzaghi, il nome più caldo è Cesc Fabregas anche se il suo addio al Como non è così semplice da concretizzare. Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale Youtube, ha fatto il punto della situazione:

"Siamo nella settimana che ci dovrebbe portare alla risoluzione del quiz panchine. Attesa per Gasperini alla Roma e Sarri alla Lazio, aspettiamo gli annunci del rinnovo di Chivu a Parma e se gli annunci non arrivano, allora è perché evidentemente Chivu può essere una soluzione per chi, vedi l'Inter, cerca un allenatore e per chi, vedi l'Inter, ha già comunque preso un numero di targa, quello di Fabregas, in attesa della risposta di Inzaghi. Fabregas ha un accordo di blindatura col Como a 5 mln ma vuole ancora aspettare esattamente come stanno aspettando gli allenatori che devono ancora rinnovare. Inzaghi aveva dato un'apertura all'Al Hilal, c'era stato un sondaggio di un club straniero, che io sappia inglese, ma è possibile che sia finito lì, poi vediamo"