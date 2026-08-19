Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter, partendo da Jones e passando per Asllani e Massolin:

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"Partiamo da Jones, è un grande colpo, è un regalone per Chivu, è un tragitto regolare, l'abbiamo raccontata da febbraio dicendo che da febbraio per giugno-luglio-agosto sarebbe stato l'obiettivo primario da regalare a Chivu. Gennaio era un'altra storia, era una situazione quasi impossibile, da febbraio è ripartita la macchina. Come per Moreira, parliamo prima e non dopo, altrimenti siamo bravi tutti: se bucasse, sarebbe una sorpresa. Jones è un centrocampista fortissimo all'interno di un centrocampo già fortissimo, non è la ciliegia, Jones è la panna, ora l'Inter ha un organico completo indipendentemente da quello che accadrà ora.

Ci saranno due uscite ma non dipendono da Jones, con Jones prendi il centrocampista dei tuoi sogni, hai speso 35 mln e devi solo formalizzare. Avevi un organico già forte, l'Inter ora mette la freccia. Su Luis Henrique non ho novità e resto sulla mia linea di diversi giorni fa. Massolin e Asllani sono due promessi sposi, soprattutto il primo, del Monza: Asllani è stato chiesto dal Monza ma deve sciogliere lui le riserve, Massolin è indirizzato verso Monza, ora l'Inter si metterà alla finestra per eventuali occasioni da cogliere"