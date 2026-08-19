Alfredo Pedullà ha commentato l'arrivo di Jones all'Inter: "Un grande regalo per Chivu, tutto partito da febbraio. Non è la ciliegia, è la panna"

Matteo Pifferi
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Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter, partendo da Jones e passando per Asllani e Massolin:

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Jones
Getty

"Partiamo da Jones, è un grande colpo, è un regalone per Chivu, è un tragitto regolare, l'abbiamo raccontata da febbraio dicendo che da febbraio per giugno-luglio-agosto sarebbe stato l'obiettivo primario da regalare a Chivu. Gennaio era un'altra storia, era una situazione quasi impossibile, da febbraio è ripartita la macchina. Come per Moreira, parliamo prima e non dopo, altrimenti siamo bravi tutti: se bucasse, sarebbe una sorpresa. Jones è un centrocampista fortissimo all'interno di un centrocampo già fortissimo, non è la ciliegia, Jones è la panna, ora l'Inter ha un organico completo indipendentemente da quello che accadrà ora.

pedulla

Massolin e Asllani

Ci saranno due uscite ma non dipendono da Jones, con Jones prendi il centrocampista dei tuoi sogni, hai speso 35 mln e devi solo formalizzare. Avevi un organico già forte, l'Inter ora mette la freccia. Su Luis Henrique non ho novità e resto sulla mia linea di diversi giorni fa. Massolin e Asllani sono due promessi sposi, soprattutto il primo, del Monza: Asllani è stato chiesto dal Monza ma deve sciogliere lui le riserve, Massolin è indirizzato verso Monza, ora l'Inter si metterà alla finestra per eventuali occasioni da cogliere"

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