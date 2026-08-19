Si intensificano le voci partite dalla Spagna: il Barcellona avrebbe messo Lautaro Martinez in cima alle sue priorità per rinforzare l'attacco

Marco Astori
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Si intensificano le voci partite dalla Spagna: il Barcellona avrebbe messo Lautaro Martinez in cima alle sue priorità per rinforzare l'attacco.

Lautaro
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Oltre agli spagnoli, infatti, a riportare la voce è anche TNT Sports Argentina, attraverso il giornalista Cristian Camino.

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"Se domani non si risolve la questione Alvarez, il Barcellona è intenzionato a mettere più 100 milioni di dollari per Lautaro. Il Barcellona ha deciso che se non arriva Julian, proverà a prendere Lautaro: non so che cifra chiederà l'Inter", le sue parole.

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