L'Inter ha chiuso l'operazione Curtis Jones con il Liverpool e infatti il giocatore è atteso in Italia per svolgere le visite mediche e tutto l'iter necessario prima di diventare un nuovo giocatore nerazzurri.

L'Inter, poi, deve anche sfoltire il reparto di centrocampo perché, dopo la partenza di Frattesi, sono destinati a lasciare Milano anche Asllani e Massolin.

Arrivano novità importanti proprio sul futuro dei due centrocampisti, che andranno entrambi al Monza. A confermarlo è Stefano Peduzzi, direttore di Monza News, su X:

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"Asllani e Massolin saranno ufficializzati dal Monza dopo la partita di sabato. Brianzoli alla disperata ricerca di un portiere con Pizzignacco che potrebbe andare al Pisa". Peduzzi, poi, conferma la formula del passaggio di Asllani e Massolin: entrambi andranno in prestito.

#Asslani e #Massolin saranno ufficializzati dal #Monza dopo la partita di sabato. Brianzoli alla disperata ricerca di un portiere con #Pizzignacco che potrebbe andare al #Pisa #calciomercato — Stefano Peduzzi (@StePeduzzi) August 19, 2026