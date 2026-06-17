Nella scorsa stagione Konéera stato un obiettivo dell'Inter e di lui si è parlato anche in questi primi giorni di mercato quando si è saputo che la Roma poteva pensare ad un sacrificio in chiave fair play finanziario. Nei giorni scorsi però era spuntata l'indiscrezione secondo la quale il club giallorosso vorrebbe provare a trattenere i suoi big, al netto del rinnovo di Dybala, e fare cassa con giocatori più giovani e meno funzionali al progetto per volere di Gasperini.