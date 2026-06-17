Nella scorsa stagione Konéera stato un obiettivo dell'Inter e di lui si è parlato anche in questi primi giorni di mercato quando si è saputo che la Roma poteva pensare ad un sacrificio in chiave fair play finanziario. Nei giorni scorsi però era spuntata l'indiscrezione secondo la quale il club giallorosso vorrebbe provare a trattenere i suoi big, al netto del rinnovo di Dybala, e fare cassa con giocatori più giovani e meno funzionali al progetto per volere di Gasperini.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Konè? La Roma fissa il prezzo. Non si scende da quella cifra anche al netto…”
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Pedullà: “Konè? La Roma fissa il prezzo. Non si scende da quella cifra anche al netto…”
Il club giallorosso vorrebbe fare cassa con Soulé ma si aspetta un'offerta per il francese che finora non è arrivata
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Alfredo Pedullà, su SI, ha parlato del centrocampista francese impegnato con la Franciaal Mondiale in America. Il giornalista ha spiegato che prima del 30 giugno potrebbe arrivare per il francese un'offerta importante per il calciatore. Finora questa offerta non è arrivata ma la richiesta del club capitolino non potrà essere più bassa di 45-50 mln anche al netto di un eventuale accordo del giocatore con un club.
Intanto la Roma spera prima di fare cassa con Soulè, ha anche aggiunto l'esperto di mercato di SI.
(Fonte: Sportitalia)
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