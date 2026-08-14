Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato a Radio Radio Mattino di Luis Henrique, uno degli obiettivi di mercato dei giallorossi:

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"Sicuramente ci saranno finestre inaspettate che si aprono o si chiudono. Qualche società avrà qualche esubero da piazzare. Mora è un ragazzo interessante, altrimenti non lo aspetteresti da giorni. Ma potresti anche trovare un altro giocatore inaspettato in mano.

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Molina è un buon calciatore che ti può alzare il livello, ma Luis Henrique e Cacciamani non sono elementi che ti fanno fare il salto di qualità. Sarebbero valide alternative. Luis Henrique in prestito con diritto sarebbe una buona operazione, ma per 30 milioni no.

Cessioni? Valuterei chiunque mi vengano a chiedere. Nonostante ormai sia a Roma da due anni e non abbia ancora fatto quel salto, viste le difficoltà per arrivare ad altri, Soulé lo terrei. Sperando che trovi una condizione ottimale e una fiducia in sé stesso e nelle sue qualità per poter diventare un uomo squadra".

(Forzaroma.info)