FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà – Svolta per Palestra all’Inter, fumata bianca vicina. Ecco cosa si può aggiungere

calciomercato

Pedullà – Svolta per Palestra all’Inter, fumata bianca vicina. Ecco cosa si può aggiungere

Pedullà – Svolta per Palestra all’Inter, fumata bianca vicina. Ecco cosa si può aggiungere - immagine 1
"Sarà un weekend di contatti continui, costanti, frequenti", ammette Alfredo Pedullà sulla trattativa Inter-Atalanta per Palestra
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha riportato altri aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra dopo l'incontro di oggi a Milano:

Pedullà – Svolta per Palestra all’Inter, fumata bianca vicina. Ecco cosa si può aggiungere- immagine 2

"Dopo quanto abbiamo raccontato in esclusiva, hanno confermato tutti e la linea è quella. Oggi l'Atalanta e l'Inter hanno parlato per arrivare ad un accordo sui famosi 50 mln che non sono 50 mln di base fissa ma con bonus molto facili da raggiungere. Arrivare già a 50 è una partenza importante, segnalo un ottimo feeling tra i due club, è una cosa completamente diversa dall'anno scorso con Lookman.

LEGGI ANCHE

Pedullà – Svolta per Palestra all’Inter, fumata bianca vicina. Ecco cosa si può aggiungere- immagine 3

È stato bravo chi ha impostato questo discorso tenendo la linea direttrice verso la Pinetina e scongiurando qualsiasi tipo di irruzione di club inglesi potenzialmente interessati. Il City aveva manifestato interesse ma non si è più materializzato dopo alcuni contatti. Sono stati bravi l'Inter, l'Atalanta e l'entourage del giocatore che stanno portando ad una fumata bianca. Quando? Presto. Sarà un weekend di contatti continui, costanti, frequenti. Cosa può mancare? Poco. Si può aggiungere una percentuale sulla futura rivendita o aggiungere altri bonus più difficili, l'Inter viaggia veloce e oggi è stata la giornata della potenziale svolta"

Leggi anche
UFFICIALE – Inter, Chivu rinnova fino al 2028: il comunicato del club nerazzurro
Romano: “Storie tese Inter-Atalanta, clima cambiato per Palestra. Ma Percassi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA