È stato bravo chi ha impostato questo discorso tenendo la linea direttrice verso la Pinetina e scongiurando qualsiasi tipo di irruzione di club inglesi potenzialmente interessati. Il City aveva manifestato interesse ma non si è più materializzato dopo alcuni contatti. Sono stati bravi l'Inter, l'Atalanta e l'entourage del giocatore che stanno portando ad una fumata bianca. Quando? Presto. Sarà un weekend di contatti continui, costanti, frequenti. Cosa può mancare? Poco. Si può aggiungere una percentuale sulla futura rivendita o aggiungere altri bonus più difficili, l'Inter viaggia veloce e oggi è stata la giornata della potenziale svolta"