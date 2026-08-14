Anche Alfredo Pedullà ha parlato di quanto sta accadendo a Davide Frattesi in queste ore. Il giocatore era pronto a salire su un aereo che lo avrebbe portato a Roma per le visite mediche con la Lazio.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il club biancoceleste e l'Inter avevano trovato l'accordo per il calciatore per un mln di euro per il prestito oneroso, 14 mln di riscatto obbligatorio a determinate condizioni e una percentuale sulla futura rivendita. La Lega Calcio però ha bloccato tutto.

#Frattesi: la #Lega ha comunicato a #Inter e #Lazio che l’operazione al momento è bloccata per motivi legati all’indice di liquidità. Il calciatore stava andando in aeroporto per raggiungere Roma con il volo delle 11,30 da Milano https://t.co/KkkBHwdDUE — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 14, 2026

"La Lega ha comunicato a Inter e Lazio che l’operazione al momento è bloccata per motivi legati all’indice di liquidità. Il calciatore stava andando in aeroporto per raggiungere Roma con il volo delle 11,30 da Milano", ha spiegato il giornalista di Sportitalia su X.