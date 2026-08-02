VIDEO / Inter, Stones è più di un difensore: l'idea tattica che lo rende perfetto per Chivu

Qualche giorno fa Alfredo Pedullà è tornato a parlare di Cuti Romero sottolineando che l'Inter si è avvicinata al giocatore, secondo le sue fonti, sensibilmente sia sull'ingaggio che sulle commissioni.

SI

L'intesa con il Tottenham sarebbe invece già stata trovata. E l'Inter quindi lavora su un'uscita per poter mettere definitivamente le mani sul calciatore argentino e non disperdere il vantaggio accumulato sulla concorrenza.

#Romero: da domani settimana importante dopo quanto raccontato dal primo luglio e venerdì scorso @Glongari https://t.co/YEq8KTO4E9 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 2, 2026

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Da quanto invece ha scritto in queste ore l'esperto di mercato, per Romero comincia da domani una settimana importante. Potrebbe quindi sbloccarsi la trattativa per il giocatore argentino.