Quella che arriva, secondo l'esperto di mercato, potrebbe essere una settimana decisiva per la trattativa che riguarda il difensore del Tottenham

Eva A. Provenzano
Inter Stones

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Qualche giorno fa Alfredo Pedullà è tornato a parlare di Cuti Romero sottolineando che l'Inter si è avvicinata al giocatore, secondo le sue fonti, sensibilmente sia sull'ingaggio che sulle commissioni.

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SI

L'intesa con il Tottenham sarebbe invece già stata trovata. E l'Inter quindi lavora su un'uscita per poter mettere definitivamente le mani sul calciatore argentino e non disperdere il vantaggio accumulato sulla concorrenza.

Romero

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Da quanto invece ha scritto in queste ore l'esperto di mercato, per Romero comincia da domani una settimana importante. Potrebbe quindi sbloccarsi la trattativa per il giocatore argentino.

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