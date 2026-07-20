VIDEO FCIN1908 / Inter, ritiro in Germania: ecco Frattesi e Asllani. E arriva lo sgambetto!

Tra le opzioni che l'Inter potrebbe prendere in considerazione tra gli esterni c'è anche Ivan Perisic. Usato sicuro. Gli interisti se lo ricordano a sinistra e il club nerazzurro cerca un nuovo Dumfries.

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Magari un giocatore dal potenziale interessante sul quale lavorare come Read. Anche se il nome in pole resta Spence del Tottenham che ha appena concluso la sua avventura al Mondiale con l'Inghilterra. E dopo le prestazioni nel torneo il costo del suo cartellino sembrerebbe lievitato.

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"L’usato sicuro porterebbe a Ivan Perisic. Il croato sta aspettando una possibile chiamata interista, forte del gradimento di Chivu, ma è pure consapevole che Oaktree potrebbe, per motivi di età, bocciare il suo terzo ritorno a Milano", spiega TuttoSport sul giocatore croato.

Nelle scorse ore il giocatore ha gradito una foto del club nerazzurro sui social e l'ha ripostata. Gli veniva ricordato che è stato tra i campioni nerazzurri a giocare dall'82 ad oggi una finale Mondiale.

(Fonte: TS)