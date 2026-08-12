Maurizio Pistocchi, intervenuto su Twitter, ha commentato così il mercato dei nerazzurri, consigliando un profilo inedito per la fascia
GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!
Il mercato dell'Inter sta entrando nel vivo e proprio oggi sono state ultimate due operazioni, una in entrata, Spence, e una in uscita, con Frattesi destinato alla Lazio.
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In uscita c'è anche Luis Henrique, che piace tanto alla Roma. L'Inter potrebbe poi tornare sul mercato proprio per cercare il sostituto del brasiliano. Maurizio Pistocchi, intervenuto su Twitter, ha commentato così il mercato dei nerazzurri consigliando un classe 2002 per la fascia destra. CONTINUA A LEGGERE
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