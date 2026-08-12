Il mercato dell'Inter sta entrando nel vivo e proprio oggi sono state ultimate due operazioni, una in entrata, Spence, e una in uscita, con Frattesi destinato alla Lazio.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Getty Images

In uscita c'è anche Luis Henrique, che piace tanto alla Roma. L'Inter potrebbe poi tornare sul mercato proprio per cercare il sostituto del brasiliano. Maurizio Pistocchi, intervenuto su Twitter, ha commentato così il mercato dei nerazzurri consigliando un classe 2002 per la fascia destra. CONTINUA A LEGGERE