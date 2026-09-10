Da anni la Premier è considerata il top. Stadi all'avanguardia, migliori giocatori e soprattutto tanti soldi. Infatti, sono 8 i club inglesi nella top 10 di chi ha speso di più per costruire la rosa: il Liverpool mette tutti in fila con la cifra monstre di 1,226 miliardi di euro. "Alle sue spalle un plotone tutto inglese: City 1,209 miliardi, Tottenham 1,178, poi Chelsea, United e Arsenal tutte sopra il miliardo. Il primo club non di Premier, il Real Madrid mattatore dell’Inter e vincitore di 8 Champions dall’inizio del millennio, arriva 7°, con 1,021 miliardi. Seguono i bi-campioni d’Europa del Psg", i dati riportati dal Corriere dello Sport.

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"E l’Italia? Bisogna scendere alla 13ª posizione per trovare la Juventus, prima delle italiane con 584 milioni: meno della metà dei Reds. Poi Napoli (19ª), Milan (22ª), Atalanta (28ª), Inter (29ª), Como (33ª), Roma (36ª). Sette squadre nei primi 100 posti, per un valore complessivo di circa 2,97 miliardi. Cifra enorme, presa da sola, ma ridicola se paragonata al fatto che le sole prime tre inglesi in classifica valgono insieme 3,6 miliardi: più di tutta la Serie A messa insieme. Il Liverpool pesa quasi il 30% dell’intero campionato italiano mentre il Real, da solo, vale quasi quanto Juve e Napoli, le prime italiane in classifica, sommate".

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"In top 20 si affaccia anche la Saudi Pro League che ha nell’Al-Hilal di Inzaghi, ex tecnico dell’Inter, il rappresentante di punta. Basta guardare le cifre per capirne il motivo. Solo in estate il club di Riyadh ha speso quasi 200 milioni per Martinelli, Summerville e Watkins: quasi il doppio di quanto l’Inter ha investito in tutto l’anno. I nerazzurri sono un po’ un paradosso: il club che ha vinto uno scudetto e disputato due finali di Champions in tre anni è 29ª al mondo per costo della rosa e addirittura la 5ª in Italia, dietro anche all’Atalanta (con 7 milioni di scarto). Il Liverpool ha investito oltre tre volte tanto. Eppure è stata l’Inter, con pochi acquisti onerosi e tanti parametri zero, a dominare gran parte del ciclo recente: modello di un club che vince spendendo meno di un terzo rispetto al Real, mentre Premier e Arabia ridisegnano il calcio mondiale".

(Corriere dello Sport)