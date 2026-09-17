I nerazzurri blindano il promettente terzino sinistro classe 2009
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Prosegue la politica dell'Inter di blindare i migliori prospetti del proprio settore giovanile. Samuele Pirola, terzino sinistro classe 2009, ha firmato il suo primo contratto da professionista.
Colonna dell'U18 nerazzurra, già convocato in Primavera, Pirola ha affidato a Instagram i suoi pensieri: "Felice e orgoglioso di firmare il mio primo contratto da professionista con questo grande club, che mi accompagna da ormai 10 anni, che mi ha fatto crescere sia come persona che come calciatore".
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