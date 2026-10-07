Per Ivan Provedel si avvicina il debutto con la maglia dell'Inter in gare ufficiali. Con molta probabilità toccherà all'ex Lazio difendere la porta sabato contro il Parma. Cristian Chivu è intenzionato a concedergli una ghiotta occasione che Provedel proverà a sfruttare per mettere in difficoltà il tecnico per eventuali scelte future.

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"Provedel in questa sosta è rimasto ad allenarsi alla Pinetina, mentre Martinez - anche a sorpresa - è stato convocato da Luis de la Fuente come terzo portiere nella nazionale campione del mondo. Ovviamente Pepo non ha giocato, è sempre andato in panchina, ma la chiamata, arrivata anche per l’infortunio occorso a Joan Garcia del Barcellona, ha comunque dato un carico di fiducia al ventottenne di Alzira, bisognoso di accrescere l’autostima dopo un avvio di stagione in chiaroscuro. Col Parma dovrebbe però arrivare il momento di Provedel, anche perché Martinez tornerà alla Pinetina solamente domani", sottolinea Tuttosport.

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"Tifoso nerazzurro fin da bambino, il portiere nato a Pordenone 32 anni fa ha ben figurato in estate, mettendosi in mostra nelle amichevoli con Manchester City (dove era stato decisivo parando un rigore), Milan, Juventus e Betis. Adesso Provedel è pronto a debuttare. Le gerarchie al momento sono chiare, l'Inter ha deciso di dare fiducia a Martinez, ma è chiaro che lo spagnolo in questi mesi si giochi molto: dal suo rendimento il club capirà se potrà puntare stabilmente su di lui, con Provedel affidabile vice, o se nell'estate 2027 sarà necessario investire su un nuovo elemento (il club segue i futuri svincolati Meret e Beltran, ma ci sono anche altri profili sul taccuino di Baccin). Provedel comunque è lì, pronto a dare il suo contributo, cercando di instillare un briciolo di dubbio nella testa di Chivu, a partire quasi sicuramente da sabato".

(Tuttosport)