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Getty Images

Nel video su YouTube in cui commenta le voci su un interessamento dell'Inter nei confronti di Provstgaard, Alfio Musmarra parla anche dei rapporti tra i nerazzurri e la Lazio, riallacciandosi all'affare concluso in estate per il trasferimento in biancoceleste di Davide Frattesi:

"E' vero che c'è di mezzo l'operazione Frattesi e, da quello che so io, oltre ai termini dell'operazione stabiliti l'Inter aveva fatto qualche chiacchierata per alcuni giocatori della Lazio ma, da quello che avevano raccontato a me, non era Provstgaard che, a 40 milioni, non è più un investimento, ma deve essere già una certezza".