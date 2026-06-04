FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Real-Dumfries, in Spagna dibattito aperto: “Mai visto giocare Mou a tre dietro? Mendes…”

calciomercato

Real-Dumfries, in Spagna dibattito aperto: “Mai visto giocare Mou a tre dietro? Mendes…”

Real-Dumfries, in Spagna dibattito aperto: “Mai visto giocare Mou a tre dietro? Mendes…” - immagine 1
Il giocatore firmerà un contratto fino al 2030 con gli spagnoli. Aveva una clausola nel suo contratto che poteva liberarlo con 20 mln
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Dumfries ha trovato l'accordo con il Real. Nessuna trattativa tra il club merengues e l'Inter che riceverà i venti mln della clausola rescissoria presente sul contratto dell'olandese. Su di lui si è aperto il dibattito in Spagna.

Inter Thuram
Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

ARadio Marcane hanno parlato diversi giornalisti spagnoli come Raul Fuentos, esperto internazionale di calcio: «Dumfries di solito non gioca in una difesa a quattro. Non è un terzino tipico. È più un esterno di centrocampo o qualcuno che copre tutta la fascia, che può giocare come ala, trequartista, esterno di centrocampo... Ma non ha mai giocato in una difesa a quattro o lo ha fatto molto raramente. È la solita storia: il Real Madrid cambierà il suo modulo per colpa di un solo giocatore?», ha analizzato il giornalista.

Inter
Getty Images

Látigo Serrano ha commentato: «Quante volte nella vita avete visto Mourinho giocare con una difesa a tre? Voleva qualcuno che facesse concorrenza a Trent e ha raccomandato Diogo Dalot, che era più prezioso perché più giovane, ma poteva fare il lavoro. Voleva due terzini con i baffi, non un ragazzino del settore giovanile. È un acquisto, o un interesse, che sa di Mourinho. È lo stesso caso di Trent ", ha aggiunto Pozuelo.

«Chi è l'agente di Dumfries? E quello di Dalot? Ve lo dico io: Jorge Mendes. Lo stesso di Mourinho», ha aggiunto un altro gioornalista, Ferran. 

(Fonte: marca.com)

Leggi anche
Sky – Provedel, si intensificano i contatti con gli agenti. La strategia...
Moretto: “Inter, accordo con Provedel. Frattesi? erano 3 italiane, ora una la pista concreta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA