Il giocatore firmerà un contratto fino al 2030 con gli spagnoli. Aveva una clausola nel suo contratto che poteva liberarlo con 20 mln

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 14:32)

Dumfries ha trovato l'accordo con il Real. Nessuna trattativa tra il club merengues e l'Inter che riceverà i venti mln della clausola rescissoria presente sul contratto dell'olandese. Su di lui si è aperto il dibattito in Spagna.

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ARadio Marcane hanno parlato diversi giornalisti spagnoli come Raul Fuentos, esperto internazionale di calcio: «Dumfries di solito non gioca in una difesa a quattro. Non è un terzino tipico. È più un esterno di centrocampo o qualcuno che copre tutta la fascia, che può giocare come ala, trequartista, esterno di centrocampo... Ma non ha mai giocato in una difesa a quattro o lo ha fatto molto raramente. È la solita storia: il Real Madrid cambierà il suo modulo per colpa di un solo giocatore?», ha analizzato il giornalista.

Látigo Serrano ha commentato: «Quante volte nella vita avete visto Mourinho giocare con una difesa a tre? Voleva qualcuno che facesse concorrenza a Trent e ha raccomandato Diogo Dalot, che era più prezioso perché più giovane, ma poteva fare il lavoro. Voleva due terzini con i baffi, non un ragazzino del settore giovanile. È un acquisto, o un interesse, che sa di Mourinho. È lo stesso caso di Trent ", ha aggiunto Pozuelo.

«Chi è l'agente di Dumfries? E quello di Dalot? Ve lo dico io: Jorge Mendes. Lo stesso di Mourinho», ha aggiunto un altro gioornalista, Ferran.

(Fonte: marca.com)