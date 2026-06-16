Dopo il rinnovo di Rudiger e l'ufficialità di Cucurella, in attesa di Dumfries e Konate, il Real vuole un altro difensore: piace Bastoni

Matteo Pifferi Redattore 16 giugno - 16:17

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Florentino Perez, fresco di vittoria alle elezioni della presidenza, ha già mandato più di un messaggio a tutti: è pronto ad allestire un super Real Madrid per tornare a vincere in Spagna e in Europa.

L'arrivo di Mourinho in panchina è stato ufficializzato nei giorni scorsi così come l'arrivo di Cucurella in difesa. A breve ci saranno altre ufficialità come quelle di Konate e Dumfries in difesa e di Bernardo Silva, in arrivo a parametro zero dal Manchester City.

Ma il Real Madrid non ha intenzione di fermarsi qui perché, secondo quanto riportato da The Athletic, i blancos hanno puntato forte su un altro difensore, uno dei nuovi obiettivi della dirigenza. Inizialmente il Real aveva manifestato interesse per Gvardiol ma il Manchester City è vicino ad offrirgli un rinnovo di contratto per blindarlo.

"Per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale, altri nomi presi in considerazione sono Ruben Dias del City, Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund e Alessandro Bastoni dell'Inter", si legge su The Athletic, che appunto include anche Bastoni tra i nomi segnati sul taccuino dal Real, che poi dovrà per forza di cose cedere per ridurre il numero di giocatori in rosa. Tra i possibili partenti, ci sono Endrick, Asencio, Fran Garcia, Ceballos e Mastantuono.