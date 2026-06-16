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Real scatenato sul mercato, The Athletic: “Vuole un altro difensore: anche Bastoni in lista”

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Dopo il rinnovo di Rudiger e l'ufficialità di Cucurella, in attesa di Dumfries e Konate, il Real vuole un altro difensore: piace Bastoni
Matteo Pifferi Redattore 

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Florentino Perez, fresco di vittoria alle elezioni della presidenza, ha già mandato più di un messaggio a tutti: è pronto ad allestire un super Real Madrid per tornare a vincere in Spagna e in Europa.

Real scatenato sul mercato, The Athletic: “Vuole un altro difensore: anche Bastoni in lista”- immagine 2
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L'arrivo di Mourinho in panchina è stato ufficializzato nei giorni scorsi così come l'arrivo di Cucurella in difesa. A breve ci saranno altre ufficialità come quelle di Konate e Dumfries in difesa e di Bernardo Silva, in arrivo a parametro zero dal Manchester City.

Ma il Real Madrid non ha intenzione di fermarsi qui perché, secondo quanto riportato da The Athletic, i blancos hanno puntato forte su un altro difensore, uno dei nuovi obiettivi della dirigenza. Inizialmente il Real aveva manifestato interesse per Gvardiol ma il Manchester City è vicino ad offrirgli un rinnovo di contratto per blindarlo.

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"Per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale, altri nomi presi in considerazione sono Ruben Dias del City, Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund e Alessandro Bastoni dell'Inter", si legge su The Athletic, che appunto include anche Bastoni tra i nomi segnati sul taccuino dal Real, che poi dovrà per forza di cose cedere per ridurre il numero di giocatori in rosa. Tra i possibili partenti, ci sono Endrick, Asencio, Fran Garcia, Ceballos e Mastantuono.

 

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