Alessandro Bastoni continua ad essere nel radar del Real Madrid. Lo scrive oggi The Athletic, ovvero la redazione sportiva del NY Times

Alessandro Bastoni continua ad essere nel radar del Real Madrid. Lo scrive oggi The Athletic, ovvero la redazione sportiva del NY Times.

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"Al centro della difesa, il Real Madrid proverà a cedere Raul Asencio, che lo scorso anno ha rinnovato il contratto fino al 2031. La priorità del 23enne cresciuto nel vivaio è restare, ma il suo agente, Manuel Diaz, ha un rapporto stretto con Jorge Mendes, procuratore di Mourinho, e dovrebbe contribuire alla ricerca di una soluzione per il trasferimento.

La posizione dell’entourage di Asencio è chiara: il giocatore vuole provare a convincere Mourinho. Tuttavia, all’interno del club la sua partenza viene ritenuta necessaria per liberare spazio all’arrivo di un nuovo difensore centrale.

Raul Asencio non vuole lasciare il Real Madrid.

Alessandro Bastoni dell’Inter, 27 anni, e Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund, 26, sono due profili molto stimati. Resta da capire quanto l’infortunio ai legamenti della caviglia di Schlotterbeck — che gli ha fatto saltare il Mondiale con la Germania — possa incidere sull’interesse del Real.

Una fonte vicina alla pianificazione sportiva del Madrid ha riferito a The Athletic che l’ipotesi Ruben Dias è considerata molto improbabile, perché il Manchester City non ha intenzione di cedere il 29enne portoghese".