VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin

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Ora che non è più il direttore sportivo dell'Inter, emergono alcuni retroscena sull'esperienza nerazzurra di Piero Ausilio. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport, infatti, l'ex ds interista avrebbe voluto fare un tentativo negli anni scorsi per avere come allenatore RoBerto De Zerbi, che ora potrebbe comunque trovare al Tottenham:

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"Piero Ausilio e l’Inghilterra, un feeling che potrebbe finalmente sfociare in qualcosa di più concreto nelle prossime settimane o comunque entro la fine di questo 2026. Dopo aver detto addio a inizio settembre al club della sua vita, adesso Ausilio si sta godendo alcuni giorni di vacanza per ricaricare le pile e valutare quale possa essere il prossimo capitolo della sua vita. Già nelle ore successive alla rescissione del contratto con l’Inter, originariamente in scadenza nel giugno 2027, si erano sparse voci su un possibile sbarco in Premier League".

"In fondo l’ex ds nerazzurro già negli anni passati era stato contattato da alcuni intermediari che lo avevano sondato per un eventuale arrivo al Tottenham, dove Ausilio godeva della considerazione dello storico presidente del club di Londra, Daniel Levy. Levy dal settembre del 2025 non è più il numero uno del Tottenham, ma evidentemente il profilo di Ausilio è rimasto sulle scrivanie dei dirigenti degli Spurs. A “spingere” per l’arrivo a Londra dell’ex ds dell’Inter c’è poi un amico di vecchia data come Roberto De Zerbi. Il tecnico e Ausilio si conoscono e stimano da tempo, tant’è che il secondo negli anni scorsi avrebbe voluto portare l’allenatore all’Inter".

(Fonte: Tuttosport)