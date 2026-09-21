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Maurizio Pistocchi, noto giornalista, attraverso il suo profilo X ha commentato la filosofia arbitrale introdotta da Daniele Orsato, nuovo designatore ed erede di Gianluca Rocchi. Questo il pensiero nel giorno in cui a Lissone gli allenatori di Serie A hanno incontrato il designatore arbitrale:

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"Diffido naturalmente di chi, non avendo più 16 anni ma 51- si presenta con la cresta ma in questo avvio di torneo mi chiedo come e perché al designatore arbitrale è stato consentito di non applicare il regolamento e ignorare il Var. E quando sento dire da Orsato che il Var non deve intervenire su episodi “ già valutati dall’arbitro di campo” mi permetto di eccepire : “correggere gli errori dell’arbitro di campo” è il motivo per cui è nato il VAR volente o nolente il signor Orsato, che certo non si porta dietro la fama di essere infallibile.

Forse oggi non ce ne rendiamo conto, ma l’interpretazione del regolamento, unita alla mancata applicazione del protocollo var, non hanno migliorato le partite (la media dei falli è più o meno la stessa) : se il giuoco è più fluido il merito è solo delle nuove regole per infortuni e sostituzioni. Aggiungo che evitare di fischiare i contatti minimi non può significare che si giuoca meglio: i falli sono falli, e l’arbitro bravo deve sapere quando fischiare e quando no. Più avanti si entrerà nel vivo del campionato, con in ballo le coppe, lo scudetto e la zona retrocessione, e ce ne accorgeremo tutti".