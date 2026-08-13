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Cristian Chivu ha il suo nuovo esterno: è Djed Spence, dopo la chiusura definitiva nella giornata di ieri dell'operazione tra Inter e Tottenham. Come si legge sul Corriere dello Sport, "la stretta di mano è arrivata per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, bonus inclusi.

Premiata anche la scelta da parte del club nerazzurro di far passare qualche settimana dopo l’exploit del mondiale che aveva portato la valutazione del cartellino a schizzare anche oltre i 40 milioni di euro. Ausilio, che ben conosce certe dinamiche, ha fiutato la possibilità di strappare condizioni più favorevoli per il classe 2000 e ha colpito nel momento più opportuno, senza lasciarsi prendere dalla frenesia.

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Nelle prossime ore il giocatore sarà in Italia per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà ai Campioni d’Italia fino al 2031 con un ingaggio da circa 3 milioni di euro, bonus inclusi.