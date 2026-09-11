VIDEO FCIN1908 / Ausilio: “Mai fatto nulla con Nico Paz, ecco perché! Su Solet e Chalobah…”

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Esordio meraviglioso del Como di Cesc Fabregas in Champions League: strapazzato il Lipsia. Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, ha raccontato un retroscena riguardante Nico Paz e il possibile assalto dell'Inter nel mercato estivo.

Nico Paz, Getty Images

"Nico Paz la scorsa estate doveva rientrare al Real Madrid, ma il Como ci ha sempre creduto nel riuscire a contare sulla sua volontà. Posso rivelarvi che Nico ha detto in una chiamata diretta con Jose Mourinho: "Grazie mister per la stima ma voglio restare al Como, penso sia fondamentale per giocarle tutte e crescere". Mourinho e il Real, che ci contavano, si sono ritrovati un ragazzo che ha preferito restare a Como.

Nico Paz, Getty Images

Quando il Real attiva la recompra, il Como rimane in silenzio nonostante la tempesta mediatica di circa 24 ore. Si parlava tanto dell'Inter: l'Inter avrebbe voluto provarci ma lui è stato molto onesto dicendo "io voglio stare al Como". Quel famoso discorso Inter è morto ancora prima di cominciare perché il Como ha mantenuto la sua tranquillità forte dell'ok del giocatore".