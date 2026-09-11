Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, ha raccontato un retroscena riguardante Nico Paz e il possibile assalto dell'Inter

Marco Astori
Nico Paz

VIDEO FCIN1908 / Ausilio: “Mai fatto nulla con Nico Paz, ecco perché! Su Solet e Chalobah…”

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Esordio meraviglioso del Como di Cesc Fabregas in Champions League: strapazzato il Lipsia. Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, ha raccontato un retroscena riguardante Nico Paz e il possibile assalto dell'Inter nel mercato estivo.

Nico Paz Como
Nico Paz, Getty Images

"Nico Paz la scorsa estate doveva rientrare al Real Madrid, ma il Como ci ha sempre creduto nel riuscire a contare sulla sua volontà. Posso rivelarvi che Nico ha detto in una chiamata diretta con Jose Mourinho: "Grazie mister per la stima ma voglio restare al Como, penso sia fondamentale per giocarle tutte e crescere". Mourinho e il Real, che ci contavano, si sono ritrovati un ragazzo che ha preferito restare a Como.

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Nico Paz
Nico Paz, Getty Images

Quando il Real attiva la recompra, il Como rimane in silenzio nonostante la tempesta mediatica di circa 24 ore. Si parlava tanto dell'Inter: l'Inter avrebbe voluto provarci ma lui è stato molto onesto dicendo "io voglio stare al Como". Quel famoso discorso Inter è morto ancora prima di cominciare perché il Como ha mantenuto la sua tranquillità forte dell'ok del giocatore".

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