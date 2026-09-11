Queste le novità sui due infortunati secondo quanto riporta Sky Sport
VIDEO FCIN1908 / Inter, riscaldamento a secco: Dimarco col tutore, Thuram sorridente
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Dopo la gara di Madrid contro il Real, l'Inter torna a pensare al campionato e alla sfida di San Siro contro l'Udinese, in programma lunedì sera. Queste le novità sui due infortunati secondo quanto riporta Sky Sport:
Ritorno insieme ai compagni di Dimarco che, salvo sorprese, sarà convocato per la gara di lunedì con l'Udinese. Spence no, salterà sicuramente l'Udinese e probabilmente anche quella con la Roma e tornerà dopo la sosta.
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