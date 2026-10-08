VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Ecco cosa ha rappresentato Mazzola con l’Inter e con la Nazionale"

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L'agenda dei rinnovi di contratto in casa Inter è piuttosto ricca e nelle prossime settimane impegnerà il direttore sportivo nerazzurro, Dario Baccin. Non solo, infatti, i soliti noti (Dimarco, Carlos Augusto e Calhanoglu) sono nei pensieri della dirigenza, ma ora anche Petar Sucic.

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Lo scrive il Corriere dello Sport:

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"Attenzione, poi, alla questione contratto. Che potrebbe avere la sua influenza nella situazione. Sucic, infatti, è in nerazzurro da poco più di una stagione. Ha firmato un contratto fino al 2030 da 1,5 milioni a stagione. Ebbene, i suoi rappresentanti hanno già fatto sapere all’Inter di voler discutere di un adeguamento. Le motivazioni? Beh, il suo status è cresciuto da quando è sbarcato in Italia. Inoltre, dall’Inghilterra qualche sirena ha già cominciato a suonare. E allora chissà che un aumento non possa sistemare tante cose. Baccin è il primo a saperlo. E nella sua agenda c’è già uno spazio riservato a Sucic".

(Fonte: Corriere dello Sport)