GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...

È sempre più vicino il rinnovo di Carlos Augusto. Come riporta il Corriere dello Sport, l'accordo è ormai a un passo con il club nerazzurro vicino a blindare il brasiliano fino al 2031. Secondo il quotidiano, in queste settimane i discorsi per il rinnovo hanno avuto un’accelerata e a breve verrà tagliato il traguardo.

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"Il club nerazzurro perché riesce a trattenere un giocatore che, in questi anni, si è sempre confermato una sicurezza, garantendo un rendimento elevato e una preziosa duttilità tattica. Peraltro, essendo un classe 1999, è ancora nel pieno della sua carriera. E lo stesso Carlos Augusto perché ha visto riconosciuto il suo status, attraverso un ingaggio di rilievo – con i bonus, legati soprattutto ai risultati, secondo la linea di viale Liberazione, può arrivare a 4 milioni a stagione -, senza contare poi lo spazio che sta trovando in questo inizio stagione".

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"Era uno nei nodi della trattativa, poiché il brasiliano ambiva a giocare di più. Beh, dopo 15 uscite ufficiali, è il settimo elemento di movimento più impiegato da Chivu. Inoltre, le sue prestazioni non sono passate inosservate: Ancelotti, infatti, l’ha richiamato nella Seleçao".

(Corriere dello Sport)