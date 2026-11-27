A Radio Sportiva si dibatte del rinnovo di Hakan Calhanoglu e un tifoso azzarda: "Non pensate che sia meglio andare sul mercato e trovare un nuovo regista piuttosto che spendere una cifra importante per il rinnovo di un giocatore che una partita su tre ha un problema fisico?". A questo interrogativo ha risposto il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago: LEGGI L'APPROFONDIMENTO COMPLETO.