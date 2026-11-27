Il direttore di Tuttosport ha approfondito il tema del rinnovo del centrocampista turco: il confronto con i tifosi
Inter, nuovo contatto con Calhanoglu: ecco la proposta economica e la risposta del calciatore
A Radio Sportiva si dibatte del rinnovo di Hakan Calhanoglu e un tifoso azzarda: "Non pensate che sia meglio andare sul mercato e trovare un nuovo regista piuttosto che spendere una cifra importante per il rinnovo di un giocatore che una partita su tre ha un problema fisico?". A questo interrogativo ha risposto il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago: LEGGI L'APPROFONDIMENTO COMPLETO.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Inter, come gestire l'attacco? Rotazioni scientifiche o gerarchie fisse, il dubbio di Chivu
Mercato Inter
Varela-Inter, ecco come stanno realmente le cose. "C'è il rischio che..."
Rassegna stampa
Inter, il G8 è a un passo? Servono 7 punti, ma c'è un doppio ostacolo per Chivu
Ultima ora
FIGC, Malagò punge Galliani. La replica: "Inversione a U di 8-9 club, tra cui Inter, Juve e Milan"
Champions League
FR - Proiezioni Champions: quali saranno le magnifiche 8. La situazione dell'Inter e l'impennata
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti