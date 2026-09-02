Si può dire che ormai manca solo l'ufficialità per il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter: la sottolineatura di Sky sul centravanti.
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Si può dire che ormai manca solo l'ufficialità per il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter. Il centravanti ha firmato il suo rinnovo con l'Inter, adeguando la scadenza a giugno 2032. "Sono molto contento, è un traguardo importante per me. Gli obiettivi dell'anno sono quelli di squadra, cioè fare sempre meglio", ha detto il centravanti.
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Come sottolineato oggi da Sky Sport, "l’Inter se lo tiene stretto Pio Esposito. Così tanto da avergli fatto il contratto di addirittura 6 anni, 5 + 1", ha spiegato Luca Marchetti in studio. Un importantissimo attestato di stima verso il centravanti nerazzurro, ritenuto un giocatore chiave per presente e futuro.
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