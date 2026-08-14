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Luis Henrique avrebbe aperto al trasferimento alla Roma, ma il club giallorosso non ha ancora accelerato perché sta monitorando anche altri nomi.

"Da Milano continuano ad insistere su una chiusura imminente per Luis Henrique: il profilo piace (anche perché può giocare sia basso che alto e su entrambe le fasce) ma l'intenzione è eventualmente prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Tra l'altro non è il solo nome attenzionato. La prima scelta sarebbe Cacciamani ma la distanza con il Torino non accenna a diminuire: 12 milioni (10+2) la proposta avanza dalla Roma, 20 la richiesta dei granata. Destinata probabilmente a scendere ma i 12 milioni non bastano. Ultimo, ma non per im-portanza, è Udogie. L'azzurro vuole tornare in Italia ma il Tot-tenham non intende regalarlo soprattutto ora che ha ceduto Spen-ce. Ergo serve un'offerta che in qualche modo contempli l'obbli-go. Operazione che tutta via in questo momento è messa ins tand-by. La Roma vuole infatti definire la questione dell'attac-cante. Gasp resta in attesa", spiega il Messaggero.