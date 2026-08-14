Luis Henrique avrebbe aperto al trasferimento alla Roma, ma il club giallorosso non ha ancora accelerato

Andrea Della Sala
WhatsApp Image 2026-08-12 at 11.31.42

GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Luis Henrique avrebbe aperto al trasferimento alla Roma, ma il club giallorosso non ha ancora accelerato perché sta monitorando anche altri nomi.

Intervista esclusiva a Luis henrique

"Da Milano continuano ad insistere su una chiusura imminente per Luis Henrique: il profilo piace (anche perché può giocare sia basso che alto e su entrambe le fasce) ma l'intenzione è eventualmente prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Tra l'altro non è il solo nome attenzionato. La prima scelta sarebbe Cacciamani ma la distanza con il Torino non accenna a diminuire: 12 milioni (10+2) la proposta avanza dalla Roma, 20 la richiesta dei granata. Destinata probabilmente a scendere ma i 12 milioni non bastano. Ultimo, ma non per im-portanza, è Udogie. L'azzurro vuole tornare in Italia ma il Tot-tenham non intende regalarlo soprattutto ora che ha ceduto Spen-ce. Ergo serve un'offerta che in qualche modo contempli l'obbli-go. Operazione che tutta via in questo momento è messa ins tand-by. La Roma vuole infatti definire la questione dell'attac-cante. Gasp resta in attesa", spiega il Messaggero.

luis henrique (2)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti