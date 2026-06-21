Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Akinsanmiro, trattativa Inter-Pisa saltata allo scambio dei documenti”
calciomercato
Romano: “Akinsanmiro, trattativa Inter-Pisa saltata allo scambio dei documenti”
Come vi abbiamo riferito, è saltata l'operazione per il riscatto di Akinsanmiro da parte del Pisa. Fabrizio Romano aggiunge ulteriori dettagli
Come vi abbiamo riferito, è saltata l'operazione per il riscatto di Akinsanmiro da parte del Pisa. Fabrizio Romano aggiunge ulteriori dettagli riguardo la trattativa sfumata per il centrocampista, che così farà ritorno all'Inter:
"L’operazione riscatto Akinsanmiro è saltata per un problema tra club: era stato esercitato il riscatto da 7.5 milioni ma è saltato ai documenti. L’Inter ora valuta altre offerte per il centrocampista".
© RIPRODUZIONE RISERVATA