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Romano: “Akinsanmiro, trattativa Inter-Pisa saltata allo scambio dei documenti”

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Come vi abbiamo riferito, è saltata l'operazione per il riscatto di Akinsanmiro da parte del Pisa. Fabrizio Romano aggiunge ulteriori dettagli
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Romano: “Akinsanmiro, trattativa Inter-Pisa saltata allo scambio dei documenti”- immagine 2
Getty

Come vi abbiamo riferito, è saltata l'operazione per il riscatto di Akinsanmiro da parte del Pisa. Fabrizio Romano aggiunge ulteriori dettagli riguardo la trattativa sfumata per il centrocampista, che così farà ritorno all'Inter:

Romano: “Akinsanmiro, trattativa Inter-Pisa saltata allo scambio dei documenti”- immagine 3
via Getty Images

"L’operazione riscatto Akinsanmiro è saltata per un problema tra club: era stato esercitato il riscatto da 7.5 milioni ma è saltato ai documenti. L’Inter ora valuta altre offerte per il centrocampista".

 

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