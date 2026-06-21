Come vi abbiamo riferito, è saltata l'operazione per il riscatto di Akinsanmiro da parte del Pisa. Fabrizio Romano aggiunge ulteriori dettagli

Come vi abbiamo riferito, è saltata l'operazione per il riscatto di Akinsanmiro da parte del Pisa. Fabrizio Romano aggiunge ulteriori dettagli riguardo la trattativa sfumata per il centrocampista, che così farà ritorno all'Inter: