Il futuro di Cristian ‘Cuti’ Romero è sempre più all’Atletico Madrid. I Colchoneros stanno accelerando in queste ore per arrivare al difensore ex Genoa, Juventus e Atalanta e attualmente in forza al Tottenham.

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Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano, le parti sono vicine alla chiusura: a breve è atteso un rilancio dell’Atletico Madrid, che presenterà una nuova offerta agli Spurs.

Il Tottenham non ha mai preso in considerazione una cessione del difensore argentino all’Arsenal, interessato al calciatore e rivale storico degli Spurs.

Oltre all’Inter, sulle tracce di Romero c’era anche il Barcellona, che - come sottolinea Romano - al momento è concentrato sull’affare Rodri.