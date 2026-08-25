Il Bayer Leverkusen è ora pronto a effettuare l'affondo per Moussa Diaby. Il calciatore francese è infatti un obiettivo del club tedesco

Marco Macca
Quinta punta, c'è il nome

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Il Bayer Leverkusen è ora pronto a effettuare l'affondo (forse decisivo) per Moussa Diaby. Il calciatore francese dell'Al ittihad, accostato di recente più volte anche all'Inter, è infatti un obiettivo del club tedesco che, dopo aver trovato l'accordo con il Besiktas per la cessione di Poku, si concentrerà ora sulla pista Diaby.

moussa diaby
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A riferirlo è Fabrizio Romano:

Inter-Diaby, i nerazzurri fissano una condizione ed è tassativa
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"Bayer Leverkusen concentrerà ora i suoi sforzi per chiudere l'affare Moussa Diaby con l'Al Ittihad, in seguito al via libera per la partenza di Ernest Poku verso il Besiktas con prestito iniziale e diritto di riscatto".

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