Il Bayer Leverkusen è ora pronto a effettuare l'affondo per Moussa Diaby. Il calciatore francese è infatti un obiettivo del club tedesco
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Il Bayer Leverkusen è ora pronto a effettuare l'affondo (forse decisivo) per Moussa Diaby. Il calciatore francese dell'Al ittihad, accostato di recente più volte anche all'Inter, è infatti un obiettivo del club tedesco che, dopo aver trovato l'accordo con il Besiktas per la cessione di Poku, si concentrerà ora sulla pista Diaby.
A riferirlo è Fabrizio Romano:
"Bayer Leverkusen concentrerà ora i suoi sforzi per chiudere l'affare Moussa Diaby con l'Al Ittihad, in seguito al via libera per la partenza di Ernest Poku verso il Besiktas con prestito iniziale e diritto di riscatto".
🚨🔴⚫️ Bayer Leverkusen will now focus their efforts on closing Moussa Diaby deal with Al Ittihad.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2026
Follows green light for Ernest Poku to leave and join Besiktas on initial loan with buy clause. pic.twitter.com/p0aAAu2hDR
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