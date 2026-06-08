Il candidato presidente del Fenerbahce Hakan Safi lo aveva promesso in caso di elezione, ma la sconfitta ha portato quindi al nulla di fatto

Telenovela già finita per Hakan Calhanoglu : il candidato presidente del Fenerbahce Hakan Safi lo aveva promesso in caso di elezione, ma la sconfitta ha portato quindi al nulla di fatto.

Secondo Fabrizio Romano, "volerà al Mondiale con la sua Turchia Hakan Calhanoglu, ma l’Inter ha chiuso le porte a ogni discorso legato al Fenerbahçe. Al di là delle elezioni, Hakan è intoccabile non solo per il club ma anche e soprattutto per l’allenatore Chivu che vede in Calhanoglu un perno del progetto per la prossima stagione.