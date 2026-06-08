Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Calhanoglu intoccabile non solo per l’Inter: perché Chivu lo considera…”
calciomercato
Romano: “Calhanoglu intoccabile non solo per l’Inter: perché Chivu lo considera…”
Il candidato presidente del Fenerbahce Hakan Safi lo aveva promesso in caso di elezione, ma la sconfitta ha portato quindi al nulla di fatto
Telenovela già finita per Hakan Calhanoglu: il candidato presidente del Fenerbahce Hakan Safi lo aveva promesso in caso di elezione, ma la sconfitta ha portato quindi al nulla di fatto.
Secondo Fabrizio Romano, "volerà al Mondiale con la sua Turchia Hakan Calhanoglu, ma l’Inter ha chiuso le porte a ogni discorso legato al Fenerbahçe. Al di là delle elezioni, Hakan è intoccabile non solo per il club ma anche e soprattutto per l’allenatore Chivu che vede in Calhanoglu un perno del progetto per la prossima stagione.
Il Fener ci ha provato, ma gli sviluppi elettorali hanno frenato le ambizioni di Hakan Safi e chiuso ogni discorso d’addio", spiega su Time2Play.
© RIPRODUZIONE RISERVATA