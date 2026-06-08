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Romano: “Calhanoglu intoccabile non solo per l’Inter: perché Chivu lo considera…”

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Il candidato presidente del Fenerbahce Hakan Safi lo aveva promesso in caso di elezione, ma la sconfitta ha portato quindi al nulla di fatto
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Telenovela già finita per Hakan Calhanoglu: il candidato presidente del Fenerbahce Hakan Safi lo aveva promesso in caso di elezione, ma la sconfitta ha portato quindi al nulla di fatto.

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Secondo Fabrizio Romano, "volerà al Mondiale con la sua Turchia Hakan Calhanoglu, ma l’Inter ha chiuso le porte a ogni discorso legato al Fenerbahçe. Al di là delle elezioni, Hakan è intoccabile non solo per il club ma anche e soprattutto per l’allenatore Chivu che vede in Calhanoglu un perno del progetto per la prossima stagione.

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Il Fener ci ha provato, ma gli sviluppi elettorali hanno frenato le ambizioni di Hakan Safi e chiuso ogni discorso d’addio", spiega su Time2Play.

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