Queste le ultime riportate da Fabrizio Romano sull'operazione in uscita dei nerazzurri

Andrea Della Sala
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L'Inter ha chiuso un'operazione in uscita: Kamate saluta i nerazzurri e firmerà con l'Atletico Madrid. Queste le ultime riportate da Fabrizio Romano:

Issiaka Kamate
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"Issiaka Kamate lascia l’Inter a titolo definitivo: affare chiuso con l’Atletico Madrid. Operazione da 2 milioni di euro più 30% sulla futura rivendita".

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