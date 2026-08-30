Queste le ultime riportate da Fabrizio Romano sull'operazione in uscita dei nerazzurri
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L'Inter ha chiuso un'operazione in uscita: Kamate saluta i nerazzurri e firmerà con l'Atletico Madrid. Queste le ultime riportate da Fabrizio Romano:
"Issiaka Kamate lascia l’Inter a titolo definitivo: affare chiuso con l’Atletico Madrid. Operazione da 2 milioni di euro più 30% sulla futura rivendita".
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