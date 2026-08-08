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In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Hakan Calhanoglu ha rivelato di non aver parlato con l'Inter del futuro dopo il termine del suo contratto. Ha fatto ulteriore chiarezza l'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

Getty Images

"Calhanoglu ha detto la verità, cioè l'Inter e Calhanoglu in questo momento, anche a livello proprio societario, e quando parlo di società parlo di proprietà, l'Inter e Calhanoglu hanno scelto di andare avanti in quest'ultima stagione di contratto insieme senza rinnovo garantito. Calhanoglu si giocherà quest'ultima stagione nerazzurro, poi si capirà da qui a fine stagione se ci potranno essere spiragli per il rinnovo, se si vorrà negoziare, ma oggi quello che dice Calhanoglu, cioè che non si sta trattando il rinnovo, è una scelta ben chiara, ben precisa. Quindi a oggi uno scenario che lascia tutte le porte aperte per il futuro del centrocampista turco".