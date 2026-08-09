Issiaka Kamate lascia l’Inter e l’Italia. Dopo i no e le trattative sfumate con Palermo e Padova, il calciatore francese classe 2004 ha scelto la Spagna: accordo raggiunto con l’Espanyol.

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Kamate, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Inter Under 23 di Stefano Vecchi in Serie C e che si è messo in mostra anche con la prima squadra di Chivu collezionando un assist in Coppa Italia contro il Torino, ripartirà, dunque, dalla Liga.

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Secondo quando riferisce Fabrizio Romano, Inter ed Espanyol hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo per 3 milioni di euro. Il club nerazzurro, inoltre, mantiene il 50% sulla futura rivendita del calciatore francese.