Nella nuova Nazionale targata Roberto Mancini, oltre a Pio Esposito c'è un altro giovane che ha rubato l'occhio, Alessandro Romano. Il centrocampista è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione anche col Cagliari e ha attirato l'attenzione dei grandi club, Juve e Inter su tutte. Come sottolinea Tuttosport, il club bianconero vuole un centrocampo più azzurro e ha individuato in Romano il rinforzo ideale per la mediana.

"Del resto, le qualità sono chiare, evidenti, tangibili. Vanno dalla lettura delle giocate alla qualità delle stesse, fino al dato dei dati: la sua giovanissima, verdissima età. Ad averli, vent’anni. E a essere poi già così: pronto. L’hanno visto anche Giovanni Carnevali, ad della Juventus, presente allo stadio Dall’Ara insieme al ds Marco Ottolini e a Giorgio Chiellini. Una triade per un vecchio “quattro”, perfetto metronomo davanti alla difesa", sottolinea il quotidiano.

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"Sembra proprio quello, il suo ruolo. Lo segue la Juve, a lui pensa l’Inter, chissà che la Roma non provi in qualche modo anche a riportarlo a casa, mentre il Milan avrebbe eventualmente da sostituire uno come Modric, il Napoli invece Lobotka. Tutte missioni speciali. Non più impossibili, però. È il destino, inoltre, di un giocatore al livello bianconero (e non solo), per cui tocca fare ormai in fretta, anche solo per evitare che all’estero se ne innamorino e che inizi una battaglia a quel punto impossibile da sostenere. Sia sul piano economico, sia sui discorsi d’ambizione generale".

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"Come per Alajbegovic. In fondo: quanto vale oggi uno come Alessandro Romano? Il prezzo lo farà il mercato, il resto l’ha detto (già) questo giro di giostra azzurro, la Nazionale ripartita pure da lui: si comincerà dai 20 milioni di euro, si andrà legittimamente oltre. Quanto oltre, però, lo diranno campionato, statistiche, numeri, attenzione. Domenica, con i bianconeri, l’altro banco di prova per cui a Cagliari si sfregano le mani: dovesse surfare anche le pressioni di un “provino” diretto, a quel punto via alibi e via freni inibitori. Persino sui conti. Il centrocampista sarà acquistato dai sardi per 6,5 milioni di euro, bonus inclusi: vale il triplo, può portare addirittura cinque volte il suo valore attuale. Ma l’affare resta di chi lo prende, e con l’Italia l’ha solo confermato".

(Tuttosport)