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calciomercato
Romano: “Palestra-Inter non si chiude oggi: ecco cosa manca. E il Chelsea…”
Ore calde e tanta fibrillazione tra i tifosi dell'Inter perché si intravede la conclusione, positiva, della trattativa per portare Marco Palestra a vestire la maglia nerazzurra.
Come riportato da Fabrizio Romano, però, oggi non è il giorno giusto per chiudere l'affare con l'Atalanta: "Non è oggi il giorno della chiusura dell’operazione Marco Palestra, ancora passaggi necessari tra Inter e Atalanta.
Il Chelsea, come raccontato per giorni, si è mosso dietro le quinte con forza ma Palestra continua a dare priorità all’Inter. Serve trattare ancora su bonus e rivendita per chiudere tra club", il commento dell'esperto di mercato.
Inter e Atalanta si erano incontrate anche settimana scorsa, un incontro che aveva sensibilmente avvicinato le parti in causa. Ora non resta che limare gli ultimi dettagli, trattando sui bonus e sulla percentuale sulla futura rivendita.
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