FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Palestra-Inter non si chiude oggi: ecco cosa manca. E il Chelsea…”

calciomercato

Romano: “Palestra-Inter non si chiude oggi: ecco cosa manca. E il Chelsea…”

Inter Palestra
Fabrizio Romano conferma: oggi non è il giorno per la chiusura dell'operazione Palestra tra Inter e Atalanta
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ore calde e tanta fibrillazione tra i tifosi dell'Inter perché si intravede la conclusione, positiva, della trattativa per portare Marco Palestra a vestire la maglia nerazzurra.

Inter Palestra

Come riportato da Fabrizio Romano, però, oggi non è il giorno giusto per chiudere l'affare con l'Atalanta: "Non è oggi il giorno della chiusura dell’operazione Marco Palestra, ancora passaggi necessari tra Inter e Atalanta.

Il Chelsea, come raccontato per giorni, si è mosso dietro le quinte con forza ma Palestra continua a dare priorità all’Inter.  Serve trattare ancora su bonus e rivendita per chiudere tra club", il commento dell'esperto di mercato.

Inter Palestra

Inter e Atalanta si erano incontrate anche settimana scorsa, un incontro che aveva sensibilmente avvicinato le parti in causa. Ora non resta che limare gli ultimi dettagli, trattando sui bonus e sulla percentuale sulla futura rivendita.

Leggi anche
Inter, oggi è il giorno di Palestra? Barzaghi: “Da quello che so io…”
Mercato Inter, Musmarra: “Nico Paz? Da qui non si scappa: può arrivare solo se…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA