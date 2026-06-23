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Musmarra: “Inter, ecco cosa manca per chiudere Solet. E per Palestra…”

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Gli aggiornamenti di Musmarra su Solet e Palestra, i due nomi più caldi per la difesa dell'Inter
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto della situazione sulla questione Palestra-Inter: "C'è molta fibrillazione nell'ambiente, sono giorni caldi ma non c'è alcuna fretta di volerlo chiudere oggi. Il procuratore di Palestra e Marotta sono a Milano, questo non vuol dire che l'incontro avvenga nella giornata di oggi.

Marco Palestra
Getty

Di sicuro, in questi giorni ci sarà questo benedetto incontro, forse domani. Non c'è la fobia di chiudere la trattativa, il più è fatto, restano da sistemare le ultime cose, bonus e percentuale sulla futura rivendita ma quello che andava fatto è stato fatto. Siamo alla definizione dei dettagli, non c'è più lo stallo, il dubbio, il gelo di qualche settimana fa, siamo nella fase conclusiva, vanno limati i dettagli ma lo scoglio è superato e siamo in una fase successiva. La situazione sta andando a delinearsi nell'andare incontro alla volontà di tutte le parti in causa. Se non sarà oggi, sarà domani o al massimo giovedì ma il più è fatto"

Musmarra: “Inter, ecco cosa manca per chiudere Solet. E per Palestra…”- immagine 3
La foto postata da Solet

"Dopo Palestra si andrà a definire la questione Solet. Su Solet c'è la volontà di chiuderla ma bisogna ancora lavorarci, la distanza tra domanda e offerta è leggermente più ampia tra quella che c'è tra Atalanta e Inter per Palestra, bisogna limare qualcosina con l'Udinese ma siamo in dirittura d'arrivo. Anche in ordine cronologico, le tappe sono queste"

 

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