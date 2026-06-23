Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto della situazione sulla questione Palestra-Inter: "C'è molta fibrillazione nell'ambiente, sono giorni caldi ma non c'è alcuna fretta di volerlo chiudere oggi. Il procuratore di Palestra e Marotta sono a Milano, questo non vuol dire che l'incontro avvenga nella giornata di oggi.

Di sicuro, in questi giorni ci sarà questo benedetto incontro, forse domani. Non c'è la fobia di chiudere la trattativa, il più è fatto, restano da sistemare le ultime cose, bonus e percentuale sulla futura rivendita ma quello che andava fatto è stato fatto. Siamo alla definizione dei dettagli, non c'è più lo stallo, il dubbio, il gelo di qualche settimana fa, siamo nella fase conclusiva, vanno limati i dettagli ma lo scoglio è superato e siamo in una fase successiva. La situazione sta andando a delinearsi nell'andare incontro alla volontà di tutte le parti in causa. Se non sarà oggi, sarà domani o al massimo giovedì ma il più è fatto"