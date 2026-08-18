Non è imminente l'arrivo di Curtis Jones, non è stata la giornata della svolta. Così a L'Originale, Gianluca Di Marzio ha parlato del centrocampista che resta però nel mirino dell'Inter. "La nuova offerta per il giocatore è attesa ma non è arrivata oggi. Il club nerazzurro sa che la richiesta della società inglese è più alta rispetto a quello che ha programmato per un'altra acquisto. Ed è una cifra che il club nerazzurro ritiene alta per un calciatore in scadenza di contratto. In Inghilterra non importa moltissimo che un giocatore sia in scadenza. Per loro conta fino ad un certo punto, preferiscono perdere un giocatore a zero", ha riferito il giornalista.

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La richiesta per Curtis Jones è ancora alta e l'Inter sta studiando un'offerta che possa avvicinarsi alla richiesta degli inglesi, ha spiegato ancora.

Luis Henrique è in uscita e l'Inter sta aspettando che la Roma decida se fare o meno l'operazione. Il giocatore ha aperto al trasferimento e nei prossimi giorni nella capitale decideranno quale sarà l'effettiva strategia dopo l'arrivo di Rodrigo Mora. La società nerazzurra pensa anche ad un giocatore offensivo, un giocatore di strappo o di gamba che comunque non è facile trovare negli ultimi giorni di mercato. Ma è un pallino dell'Inter: un anno fa si era puntato Lookman ma alla fine non si fece, ha riferito Di Marzio.

(Fonte: SS24)