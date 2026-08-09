Oggi il Liverpool ha giocato in amichevole contro il Monaco: Curtis Jones è rimasto fuori "per motivi precauzionali". Segnali di mercato?

Matteo Pifferi
Guarro e Pace Episodio 13

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Nell'amichevole persa dal Liverpool oggi contro il Monaco per 3-2 non c'è stato spazio per Curtis Jones. Il tecnico dei Reds, Andoni Iraola, ha ammesso che Jones ha un problema all'anca e per questo è rimasto fuori per motivi precauzionali.

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In realtà Jones è sul mercato e potrebbe lasciare il Liverpool in queste ultime settimane di mercato, con l'Inter tra le squadre interessate al centrocampista classe 2001.

"Il centrocampista è da tempo nei pensieri dell'Inter che però, al momento, non è disposta a investire 40 milioni di euro per un giocatore in scadenza nel 2027. I nerazzurri comunque non hanno perso le speranze di riuscire ad ammorbidire le richieste del club inglese.

Curtis Jones

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In questo senso la non convocazione di Jones per il test contro il Monaco può essere letta come un buon segnale per l'Inter, anche se il Liverpool ha giustificato la scelta come "precauzionale". Jones soffrirebbe un problema all'anca e per questo Iraola non lo avrebbe rischiato", si legge su Sport Mediaset.

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