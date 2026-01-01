FC Inter 1908
Moretto e Romano: “Non solo Cancelo, occhio ad un altro possibile affare Inter-Al Hilal”

Romano: "I rapporti tra l'Inter e l'Al-Hilal sono buoni e teniamo anche un altro nome". Interviene anche Moretto
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha riportato aggiornamenti su Joao Cancelo in ottica Inter:

"In questo momento confermo quanto detto ieri: l'Inter ha scelto e vuole Cancelo e vuole chiudere il prima possibile. Questo vale anche oggi, il club lavora forte con Mendes e l'Al Hilal per arrivare al traguardo. Dietro le quinte, mantenendo cautela visto che non è sola: l'Inter è pronta a procedere e ad accontentare le richieste delle parti, ma il discorso è legato a lui.

Deve essere Cancelo a dire di procedere, perché il Barcellona resta un club attento alla sua situazione: ha i suoi problemi finanziari, ma oggi tutto dipende dal calciatore. L'Inter è pronta, è il calciatore che deve prendere una decisione definitiva: l'Inter ha fretta e vuole chiudere per evitare che altri club entrino nel dialogo. Lui al 100% lascerà l'Al Hilal".

Romano, però, poi ha aperto ad un altro secondo possibile affare tra Inter e Al Hilal: "I rapporti tra l'Inter e l'Al-Hilal sono buoni e teniamo anche il nome di Francesco Acerbi". Interviene poi anche Matteo Moretto: "Lo tengo anche oggi, ne abbiamo parlato a novembre 2025 e ne riparliamo anche oggi. L'Al-Hilal sta cercando un difensore e piace Acerbi, continua a piacere Acerbi, è sempre piaciuto. Vediamo gli sviluppi"

