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Tra le rivelazioni di queste prime giornate di Serie A c'è sicuramente Alessandro Romano. Il centrocampista del Cagliari, classe 2006, sta fornendo prestazioni di altissimo livello, tanto da meritarsi anche la prima convocazione in Nazionale, e diversi top club hanno già iniziato a seguirlo. La prima a muoversi è stata l'Inter, ma la concorrenza non manca, come racconta Tuttosport: "Un'ascesa incredibile quella del metronomo del Cagliari, che già si frega le mani pregustando una ricca plusvalenza da realizzare nei prossimi mesi. Il club del presidente Giulini, infatti, se l'è accaparrato per soli 5,9 milioni (formalmente da febbraio quando scatterà l'obbligo di riscatto al primo punto fatto dalla formazione sarda). Coi prezzi che circolano in giro di questi tempi: un vero affare, non c'è che dire. Tanto che ora vale già più del triplo. A maggior ragione alla luce del fatto che diverse big nostrane si stiano già attivando per seguirlo da vicino".

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"Sulle tracce di Romano ci sono, infatti, top club del calibro di Juventus, Inter e Napoli. La prima società a farlo visionare in ordine di tempo è stata quella nerazzurra, ma ultimamente anche gli scout bianconeri stanno facendo capolino alle gare del Casteddu. Ad esempio sabato scorso non è passata inosservata la presenza a Bergamo di un emissario della Signora, recatosi appositamente ad assistere alla gara tra Atalanta e Cagliari con la finalità di monitorare dal vivo il metronomo della formazione allenata da Pisacane. E Romano ha risposto presente alla grande, trascinando la sua squadra al successo sul campo della Dea. Una prestazione brillante che ha rubato l'occhio allo 007 juventino. Ecco perché dalla Continassa continueranno a seguirne il percorso di crescita nei prossimi mesi. Vedremo se poi strada facendo la Juve deciderà di provare ad affondare il colpo".

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"Un talento del genere (a maggior ragione essendo italianissimo per le liste, essendo cresciuto nel vivaio della Roma) può tornare molto utile a Luciano Spalletti. Non solo Juve e Inter (ci sono Calhanoglu e Mkhitharyan a scadenza il 30 giugno): pure il Napoli osserva e tiene d'occhio i progressi di Romano. Anche gli azzurri sono alle prese con diversi elementi nel reparto di centrocampo a rischio addio. I rinnovi di Anguissa, Lobotka e McTominay per motivi differenti, infatti, stentano a decollare. Ecco perché De Laurentiis potrebbe optare nei prossimi mesi per un’opera di ringiovanimento dell'organico. Motivo per cui uno come Romano stuzzica dalle parti di Castelvolturno".