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Visto il contratto in scadenza a giugno, si stanno via via moltiplicando le voci sul futuro di Hakan Calhanoglu, accostato anche ad alcuni club italiani nelle ultime settimane. Non è un mistero, infatti, che la Juventus sia piuttosto attenta all'evolversi della vicenda con l'Inter. Ne ha parlato anche Fabrizio Romano su YouTube:

"Calhanoglu è in scadenza con l'Inter ed è normale che si inizi a parlare del suo futuro. Soprattutto, negli ultimi giorni, si è parlato dell'interesse della Juventus. Su Calhanoglu-Juventus vi posso dire una cosa: un anno fa, di questi tempi, c'erano stati, tra gennaio e febbraio, dei contatti con la Juventus (che all'epoca aveva un'altra dirigenza), che aveva provato a capire la situazione di Calhanoglu. L'Inter e Calha hanno poi deciso di continuare insieme: confermo al 100% che la Juventus aveva chiamato, ma non aveva mai fatto pervenire offerte né all'Inter né al calciatore. In estate, la vera insidia è stata quella del Fenerbahce. Oggi, c'è una Juventus diversa, ma un calciatore come Calhanoglu può sempre interessare, soprattutto se a parametro zero. Anche perché ai bianconeri manca un giocatore di peso lì in mezzo, un leader".

Getty Images

"Al momento, però, c'è un ma importante: Calhanoglu, almeno fino a questo momento, dà priorità all'Inter. Il club ha promesso al giocatore e ai suoi agenti di voler parlare di rinnovo, con una formula con più bonus e uno stipendio fisso un po' più basso. Bisogna poi trovare gli accordi: Calhanoglu ha la testa all'Inter, i dirigenti gli hanno promesso di sedersi a un tavolo e provare a trovare una soluzione. Vedremo come continueranno questi contatti, altri passaggi della Juventus dovranno essere verificati eventualmente in seguito. Su Carlos Augusto, possiamo dire che l'Inter vuole le firme entro Natale. Nel giro di 40 giorni, si vuole arrivare allo scambio dei documenti, l'accordo è in dirittura d'arrivo".