L’Inter e Carlos Augusto sono sempre più vicini al rinnovo di contratto. Ecco le parole di Fabrizio Romano e Matteo Moretto su YouTube sul difensore nerazzurro.

Romano: “Una delle notizie delle ultime settimane e mesi riguarda forse il giocatore più in forma dell’Inter ovvero Carlos Augusto. Abbiamo parlato del rinnovo, possiamo dire che c’è una bozza di accordo in chiusura tra l’Inter e il giocatore, mancano gli ultimissimi passaggi”.

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Moretto: “Ultimi passi, credo che tra fine novembre e metà dicembre si può arrivare alla quadra definitiva del cerchio, ma ci siamo. La volontà del ragazzo ha fatto la differenza, lui è molto contento all’Inter. Sta trovando continuità e l’Inter sa che con questo accordo fino al 2031 blinda un pezzo chiave della rosa”.