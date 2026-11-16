Nella puntata di lunedì 16 novembre di Viva el Futbol, l'ex attaccante Antonio Cassano ha commentato anche la Panchina d'Oro vinta da Cristian Chivu.

“Gasperini te lo puoi aspettare che arrivi nelle prime 4, grandissimo lavoro, non avevamo troppi dubbi. Fabregas lo ha fatto con una squadra di semi-sconosciuti facendo il calcio più bello degli ultimi 30/40 anni.

Chivu aveva un compito molto complicato, arrivava da 13 partite al Parma… Ha cambiato l’idea dell’Inter, un calcio pregevole, all’attacco. Aveva il compito più complicato dei tre: ha meritato ampiamente questa Panchina d’Oro. Una scelta su cui sono d’accordo”.